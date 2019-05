Il finale di stagione per la Lazio si è trasformato in una festa. La Lazio in campionato non ha soddisfatto tifosi ed addetti ai lavori, ma la vittoria della Coppa Italia ha cambiato il volto di questa stagione. Per questo motivo oggi a Formello, centro sportivo biancoceleste, i cancelli erano aperti. Alle 16 la Lazio è scesa in campo in amichevole il Città Rocca di Papa per festeggiare ancora, e ancora.



AMICHEVOLE A PORTE APERTE - Inzaghi tra i più acclamati: il mister è stato accolto con un boato dai quasi 5000 tifosi presenti al campo "Mirko Fersini", sede della partitella amichevole. Un modo per preparare il prossimo match contro il Torino, l'ultimo del campionato, e godersi ancora l'affetto del pubblico. Spicca uno striscione: 'Inzaghi a vita'. Un messaggio chiaro, all'allenatore della Lazio, tentato dalle sirene Juventus.