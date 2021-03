Che la difesa sia il punto debole della Lazio non è certamente la scoperta dell'acqua calda. Il momento negativo della squadra di Inzaghi però dipende anche da un altro reparto. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio non vince più anche perché l'attacco si è inceppato. 38 reti realizzate in 24 giornate. Lo scorso anno al 24esimo turno i biancocelesti erano già a quota 55. Differenza abissale legata senza dubbio dal calo di Immobile, a secco da quattro partite, ma va ricordato che il bomber di Torre Annunziata è l'unico decisivo con i suoi 14 gol. Problematico invece l'apporto di Correa (2 gol in campionato), Muriqi (1 gol) e gli infortuni di Caicedo. Il Panterone segna un gol ogni 131 minuti, ma è troppo frenato dai guai fisici. In difesa è difficile far meglio viste anche le assenze importanti, ma ora l'attacco deve cambiare la rotta.