Siamo con te, Sergente!

Dopo lo striscione in curva venerdì sera, oggi Milinkovic riceve anche un messaggio di vicinanza e gratitudine dalla società. "La Nord è con te", avevano scritto i tifosi due giorni fa e Sergej li ha ringraziati pubblicamente nel dopo gara. Le tante critiche ricevute nelle settimane scorse per diverse prestazioni sottotono negli ultimi mesi sono state scacciate via da quel colpo di testa a tempo scaduto, valso il pari contro il Lecce. Su Instagram questa mattina la Lazio ha postato le immagini della sua esultanza con un messaggio chiaro: