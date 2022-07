Visite mediche anche per Marusic e Hysaj questa mattina. Dopo il nuovo acquisto Casale, anche i due terzini della Lazio si sono presentati nella clinica romana per sottoporsi ai test prima di partire per il ritiro. Hanno usufruito di alcuni giorni di vacanza in più, perché impegnati a giugno con le rispettive nazionali. Ora sono pronti a rimettersi a disposizione di Sarri.



Tutti e tre arriveranno domani ad Auronzo e con loro ci sarà anche Marcos Antonio. Risolti i problemi burocratici per il suo visto, il centrocampista brasiliano può finalmente unirsi ai suoi nuovi compagni.