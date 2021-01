Si è presentato il vice di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, in conferenza stampa al Gewiss Stadium al termine del 3-2, risultato grazie al quale l'Atalanta ha eliminato i biancocelesti dalla Coppa Italia. Massimiliano Farris ha commentato così la prestazione dei suoi: "Sapevamo che era un campo difficile, la squadra è stata molto brava, anche se abbiamo concesso un paio di situazioni all'Atalanta. Poi l'abbiamo anche ribaltato il punteggio dopo il loro gol. Oggi non siamo stati lucidissimi, una volta che vai in vantaggio devi essere lucido. Nel momento topico, ovvero quando Palomino viene espulso, non devi assolutamente prendere gol. Non era necessario un rinvio così, ci sono state troppe ingenuità. Poi la squadra ha fatto quello che doveva fare".



ATALANTA BESTIA NERA- "Sono sempre state partite intense, a volte con polemiche. Abbiamo vinto una Coppa Italia, ci stiamo giocando il posto in Champions. Siamo usciti da un momento iniziale molto difficile, abbiamo superato brillantemente il girone di Champions. Oggi loro hanno fatto una buona partita e gli episodi hanno detto Atalanta".



LAZIO STABILE- "La nostra sfortuna è che si sono concentrati troppi casi covid. In campionato abbiamo pagato qualcosa, anche se abbiamo superato brillantemente il girone di Champions. Comunque pensiamo a domenica, ci sarà un altro scontro importante".



DOMENICA ANCORA CON LA DEA- "Vedremo quali saranno le condizioni dei vari attaccanti. Muriqi è un giocatore che ci potrà dare una mano, ha vinto tanti scontri questa sera. Avremo giocatori freschi, saremo pronti ad affrontarli di nuovo".