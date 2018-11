La posizione di Luis Alberto non cambia, il suo atteggiamento non cambia, ma cambiano le gerarchie. Inzaghi lo ha lasciato di nuovo in panchina contro la Spal: lo spagnolo ha osservato i compagni battere la Spal. Al suo posto, titolare ha giocato Caicedo, poi è entrato perfino Correa. I suoi concorrenti macinano buone prestazioni, e lui?



ALLENAMENTO E PANCHINA - Inzaghi lo sta escludendo, bisognerà cercare di capire se per motivi fisici (ha la pubalgia?) o per scelta tecnica. Il trequartista spagnolo potrebbe anche lasciare la Lazio a gennaio - in Spagna è molto richiesto - ma vuole recuperare forma e posto da titolare. Per questo dopo il match si è allenato duramente con Ruben Pons Aliaga, ex preparatore del Liverpool: "Accumulando lavoro", scrive il 10 biancoceleste, sperando di rivedere presto il campo.