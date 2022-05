C'è un nome nuovo per la difesa della Lazio. All'elenco dei nomi per rifondare il reparto arretrato si aggiunge oggi quello del giovane Victor Chust, del Real Madrid. Lo scrive oggi Repubblica.



Spagnolo, classe 2000, cresciuto nella cantera madrilena, quest'anno ha giocato in prestito al Cadice ma rienterà alla base a fine stagione. Si tratta di un centrale puro, dotato di buona tecnica con i piedi. Potrebbe essere, insieme a Romagnoli e Casale - per i quali proseguono i discorsi per portarli a Roma - un terzo rinforzo per la retroguardia biancoceleste, considerando che oltre all'addio di Luiz Felipe, anche Acerbi ha chiesto la cessione e il rinnovo di Patric non è ancora arrivato.