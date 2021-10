In giornata è atteso il comunicato del Giudice Sportivo in merito alle squalifiche dell'ottava giornata di Serie A. La Lazio saprà quanti turni dovrà saltare Luiz Felipe dopo l'ingenuo rosso rimediato a gara terminata con l'Inter per esser saltato su Correa. Le intenzioni del brasiliano erano tutt'altro che negative, ma il momento è stato sbagliato. Così, dopo la reazione del Tucu Irrati ha sventolato il cartellino in faccia al classe '97 che è scoppiato a piangere realizzando l'ingenuità compiuta. La Lazio spera di averlo fuori solamente contro il Verona (sarà squalificato anche Acerbi). Come riporta Il Messaggero, nel caso in cui la sanzione dovesse essere di 2 o più giornate, allora il club capitolino effettuerà subito il ricorso. In casa nerazzurra infatti Dumfries e Handanovic nonostante abbiano aggredito Felipe Anderson sono stati solamente ammoniti.