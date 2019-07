Lazio attivissima sul mercato turco. Tare ha scelto: almeno 2 rinforzi arriveranno dalla Super Lig. Oltre a Dorukhan Toköz del Besiktas, Tare sarebbe a Istanbul anche per trattare il talentuoso esterno del Galatasaray, Yunus Agkun. La Lazio gioca su più tavoli, in Turchia Tare gode di ottime relazioni ed è intenzionato a sfruttarle.



MERCATO LAZIO - La trattativa per Agkun procede bene, bisogna limare la distanza tra le parti, che è minima. Come riportano in Turchia, la Lazio avrebbe offerto 3 milioni, il Galatasaray ne chiederebbe almeno 4. Balla un solo milioni, Tare sta accelerando per portare anche Agkun in ritiro, come farà con gli altri nuovi acquisti.