Luca Pellegrini si avvicina alla Lazio un passo alla volta. Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport l'Eintracht di Francoforte ha dato il via libera al rientro anticipato del calciatore alla Juventus, sciogliendo il prestito con sei mesi di anticipo. Lotito da giorni è a colloquio con la società bianconera per trovare un accordo sul successivo trasferimento del terzino sinistro.



La Vecchia Signora è disposta a cedere l'ex Roma a titolo temporaneo fino a giugno 2024, contribuendo al pagamento dell'ingaggio solo però per i prossimi sei mesi. Da giugno poi Pellegrini e la Lazio dovrebbero quindi trovare un nuovo accordo per gli emolumenti. Le società invece lavorano sulla cifra cui fissare il diritto di riscatto, ma la trattativa sembra stia filando liscia. Il nodo dell'uscita di Fares in questo modo sarebbe aggirato, perché nell'immediato l'impatto a bilancio per il club biancoceleste sarebbe pari a 0.