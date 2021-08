La Lazio cerca rinforzi sul mercato per Sarri. Oltre all'esterno sinistro serbo Kostic dell'Eintrahct Francoforte, l'allenatore biancoceleste aspetta un centrocampista. In lista d'attesa c'è sempre il croato Basic del Bordeaux, che ha già accettato un contratto di 5 anni da 1,5 milioni di euro netti a stagione.



La possibile cessione di Escalante, nel mirino del Marsiglia sempre secondo la Gazzetta dello Sport, può riaprire la pista che porta all'uruguaiano Torreira dell'Arsenal in prestito con diritto di riscatto.

In uscita Simone Palombi richiesto dal Perugia in serie B.