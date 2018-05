La Lazio continua il suo tour nelle scuole, stavolta è il turno dell'Istituto Asisium di via di Grottarossa, a Roma. Ai microfoni dei cronisti si è fermato Dusan Basta, il terzino biancoceleste ha raccontato l'esperienza con i più piccoli: "Queste esperienze sono molto belle e importanti per i ragazzi. Ci vedono come idoli e fanno delle domande dalle quali imparare qualcosa. Noi siamo umili, sportivi e gente per bene".



CORSA CHAMPIONS - Serve l'ultima sforzo, parola di Basta: "Serve l'ultimo sforzo e mettere alle spalle infortuni e problemini. Ci aspettano le due partite più importanti. Penso che tutta la squadra creda di poter raggiungere la Champions League". Nessuna ansia da prestazione: "Secondo me non c'è. Il mix fra giocatori esperti e giovani è l'ideale. Mi ricordo che quando uscì il calendario pensammo che Lazio-Inter sarebbe stata decisiva. Visto il campionato poteva non essere così, ma spesso tutto si decide negli ultimi secondi. Dobbiamo dimenticare gli errori arbitrali. Raggiungendo la Champions saremo ancora più felici proprio per le problematiche extra-campo". Niente preliminare,: "La mia maledizione riguarda i preliminari, quest'anno non ci sono quindi penso sia l'anno buono". Sul suo futuro non si sbilancia: "Vediamo, nella vita non si sa mai, ma sto benissimo alla Lazio".