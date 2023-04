. A sette giornate dalla fine del campionato i biancocelesti sono secondi a +5 dal quinto posto, l'ultima sconfitta contro il Torino non ha spostato di molto gli equilibri in classifica - hanno perso anche Roma e Juve - così la società sta pianificando le strategie sul mercato per rinforzare la squadra.- Tra le priorità c'è sicuramente un vice Immobile che Sarri chiede da tempo a gran voce, ma tra i desideri dell'allenatore c'è anche un esterno offensivo da aggiungere a Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro., ma la richiesta di 40 milioni da parte del Sassuolo ha fatto fare un passo indietro ai viola. Questa stagione è stata al di sotto delle precedenti con 7 gol e 6 assist in 20 partite stagionali, il prezzo potrebbe essere sceso leggermente ma difficilmente i neroverdi faranno grandi sconti.- Così Lotito sta pensando di abbassare il costo inserendo una contropartita: l'idea, riporta il Corriere dello Sport, è quella di. I neroverdi erano in trattativa con il Verona per prenderlo a circa 6 milioni di euro, l'inserimento dei biancocelesti ha fatto saltare tutto lasciando Carnevali a bocca asciutta. Il classe 2002 però con Sarri non ha trovato molto spazio: tra campionato e coppe ha giocato solo 4 partite da titolare e per il resto tanti spezzoni di partita spesso anche negli ultimissi minuti.- La Lazio - che in estate l'ha preso in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni più 1,5 di bonus -. Cancellieri è la chiave che potrebbe aprire la trattativa per Berardi, la Lazio studia un colpo da Champions.