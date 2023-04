Jordy Clasie, centrocampista dell'Az Alkmaar, è diventato un nome caldo per quanto il mercato di Serie A. L'olandese è l'ultima idea in casa Lazio per rinforzare la parte centrale del campo. Secondo il Corriere dello Sport, Marcos Antonio non convince appieno Maurizio Sarri come vice Cataldi. Quindi, il 31enne in scadenza nel 2024 rappresenta la principale alternativa.