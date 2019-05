Bomba nella sede degli Irriducibili, gruppo trainante della Curva Nord della Lazio. "Se vogliono tornare al terrorismo degli anni '70, a quel clima, noi siamo pronti. Anzi, io non vedo l'ora e di certo non ci tiriamo indietro". Queste le parole all'AdnKronos di Fabrizio Piscitelli, il Diabolik degli Irriducibili. L' ordigno è esploso davanti alla sede degli ultras in via Amulio, in zona Tuscolano, a Roma. Il movente sembra essere politico: "Siamo abituati a peggio, paura mai, per carità; è chi ha messo la bomba che ha dimostrato di aver paura. E' un atto vigliacco, fatto di notte: avrebbero potuto ferire chi dorme nei paraggi, in strada. Sanno dove stiamo, sanno dove abito e sanno bene che al di là di quella saracinesca c'è una associazione che si occupa del sociale, dove non si fa politica. Noi andiamo allo stadio, fine. Poi, certo, siamo fascisti, gli ultimi fascisti di Roma, e non rinneghiamo nulla".