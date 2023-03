Sarri vuole una Lazio italiana. La società proverà ad accontentarlo. Per questo, nel ruolo di vice-Immobile, sta tornando di moda il nome di Federico Bonazzoli della Salernitana. Come racconta oggi il Corriere dello Sport, l'attaccante sta trovando poco spazio con Sousa in panchina e a Roma verrebbe di corsa. Già a gennaio se ne era parlato concretamente, ma i problemi della Lazio con l'indice di liquidità bloccarono tutto. Il suo cartellino però continua a costare poco (circa 5 milioni) e in estate può diventare lui l'opzione low cost per sistemare il reparto avanzato.