Cominciano a delinearsi le trattative per formare l'attacco della Lazio che verrà. Il club capitolino non molla Julian Brandt. Il classe '96 è un pallino del ds Tare. Quest'ultimo, sempre più in contatto col padre agente del calciatore, Jurgen, avrebbe trovato l'accordo contrattuale col talento tedesco. Come riporta Il Messaggero si tratta di un quadriennale a 3,5 milioni di euro l'anno. Per dare il via alla trattativa col Dortmund però servirà prima una cessione vista la valutazione di 25 milioni di euro. Cessione che potrebbe essere quella di Joaquin Correa, seguito attentamente dal Psg.