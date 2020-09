Lazio in campo. C’è da preparare la sfida amichevole contro il Frosinone prevista domani alle ore 18:00 al Benito Stirpe. L’allenamento di oggi è stato quello classico della vigilia di un match. Riscaldamento a secco, torello e infine prove tattiche. Diverse buone notizie rispetto a ieri, visto che in gruppo si sono visti Leiva, Marusic, Lukaku e Cataldi, ieri protagonisti solo di un lavoro in palestra. I primi tre dovrebbero prendere parte alla sfida di domani. Cataldi ancora no, ma il classe ’94 procede spedito verso il recupero. Anche oggi segnali incoraggianti da parte sua. Contro il Frosinone per la porta sembra in vantaggio Reina su Strakosha. Davanti all’estremo difensore, la retroguardia dovrebbe essere la titolare, ovvero Luiz Felipe-Acerbi-Radu. Linea mediana con Lazzari, Parolo, Leiva, Akpa Akpro e Kiyine e in attacco Correa con Immobile.



Allo Stirpe difficilmente ci saranno Milinkovic e Luis Alberto. Il Sergente oggi si è rivisto in campo. Solo differenziato fino a domenica per un fastidio sopra l’inguine accusato con la Serbia. Da lunedì dovrebbe tornare in gruppo così come Luis Alberto, che ieri ha subito un duro colpo da Escalante alla caviglia destra. Ancora assenti Vavro e Adekanye. Per il primo dovrebbe trattarsi di pubalgia, mentre per l'attaccante ancora niente via libera a causa degli anticorpi IgM alterati. Oggi la Lazio ha effettuato i tamponi di rito. Probabile che il classe '99, in caso di ulteriore esito negativo, si possa rivedere in campo nei primi giorni della prossima settimana.