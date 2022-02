Mattinata di visite mediche per Jovane. Il nuovo acquisto della Lazioper sottoporsi ai testi fisici di idoneità. L'ala, classe '98, prelevato dallo Sporting Lisbona e sbarcato ieri pomeriggio a Fiumicino, nel pomeriggio si unirà al gruppo di Sarri per il primo allenamento.Capoverdiano, con passaporto portoghese,. Opzione che diventerà obbligatoria alla decima presenza in Serie A. Può giocare sia a destra, sia a sinistra. E proprio sulla corsia mancina può mettere in mostra le sue qualità migliori nel dribbling, rientrando verso l'interno sul piede preferito.Complice un infortunio muscolare, che lo ha tenuto fuori tra novembre e dicembre,tra campionato e coppe. Sua una delle due reti con cui il club biancoverde si è assicurato la vittoria in Supercoppa di Portogallo l'estate scorsa.. La stagione precedente 6 e 3, sempre però con qualche problema fisico di troppo con cui dover fare i conti. La Lazio può quindi essere per lui non solo l'occasione per rilanciarsi, confermando le sue qualità, ma - sperando di lasciarsi alle spalle defintivamente gli acciacchi - anche il banco di prova per la definitiva consacrazione.