Felipe Caicedo può lasciare la Lazio già in questa finestra di mercato. Secondo Sky Sport, infatti, non si può escludere la partenza dell'ecuadoregno: la Lazio sta studiando altre alternative sul mercato per l'attacco. ​È in arrivo un’offerta dal Qatar, l’Al Gharafa Sports Club vorrebbe l’attaccante e per convincerlo metterà sul piatto una proposta ricchissima e qualche milione per il suo cartellino.