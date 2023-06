Juan Cuadrado si propone alla Lazio. A dare la notizia oggi è Repubblica. Il terzino che si svincolerà dalla Juventus ha offerte da molti club in Arabia e in Turchia. Il suo entourage però sta cercando prima una soluzione che gli consentirebbe di restare a giocare a buoni livelli in Europa e tra le società contattate c'è anche quella capitolina. In biancoceleste il colombiano ritroverebbe Sarri, dopo la buona annata insieme in bianconero, e potrebbe disputare ancora la Champions League.



La Lazio per le corsie laterali in difesa ha al momento come priorità la conferma di Luca Pellegrini. Cuadrado diventerebbe un'opzione se si concretizzassero movimenti in uscita. Il maggior indiziato in questo senso è Lazzari, attenzionato dall'Inter su richiesta di Inzaghi. Questa autocandidatura del esterno sudamericano è comunque da tenere d'occhio nelle prossime settimane.