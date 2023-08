Non c'è solo il presunto rapporto rotto, poi smentito dalla società, fra Maurizio Sarri e Claudio Lotito, non c'è solo un mercato che non decolla (e qui niente smentite) ma in casa Lazio è tornato ad esplodere il caso Luis Alberto. Il fantasista spagnolo oggi non si è presentato all’allenamento agli ordini dell'allenatore, una mossa decisa in autonomia senza che né il club, né l'allenatore ne sapessero nulla.



IL RINNOVO CHE NON ARRIVA - Il club ha reagito in modo indispettito e ha diffidato nuovamente il suo calciatore per cui c'è in ballo un rinnovo di contratto già concordato che però ancora una volta non diventa ufficiale. Il vecchio accordo in scadenza 30 giugno 2025 prevedeva uno stipendio da 2,8 milioni a stagione mentre l'intesa sul nuovo porterebbe la scadenza al 30 giugno 2027 con aumento fino a 4 milioni a stagione. Quello che ancora manca è l'accordo sui premi stagionali personali che non vengono sbloccati e che stanno irritando il giocatore al punto da iniziare queste opere di rappresaglia.