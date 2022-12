Primo Natale in biancoceleste per Nicolò Casale. Il difensore ex Hellas, presente questa sera alla cena organizzata dalla Lazio presso l'Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria, in zona Monte Mario a Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le sue parole riprese da laziopress.it:



PUNTO DI PARTENZA - "Il rientro dopo la sosta per le Nazionali sarà un’incognita. Noi per fortuna abbiamo avuto solo due giocatori impegnati ai mondiali, così abbiamo avuto modo di allenarci tutti insieme. Il campo come sempre darà le risposte, noi però abbiamo lavorato molto bene in queste settimane. Manca ancora tanto alla fine e di certo la nostra posizione in classifica è un punto di partenza. Per arrivare in fondo è ancora molto lunga"



BILANCIO DEI PRIMI MESI - "Questi primi mesi alla Lazio sono stati molto belli per me. Il nuovo modulo e aver lavorato con i giocatori di alto livello che ho trovato qui, sono fattori che mi sono serviti per crescere. All'inizio ho avuto un piccolo infortunio, poi però grazie al mister mi è stata data la possibilità di giocare e mi sono fatto trovare pronto, acquisendo sempre più fiducia. Proprio la presenza di Sarri è stato uno dei motivi della scelta di venire qui alla Lazio. Lui mi ha cercato e voluto. Io sapevo che mi avrebbe potuto valorizzare come difensore. Con lui il rapporto però è come quello di qualsiasi altro giocatore. Poche parole molto lavoro".