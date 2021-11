La Lazio è tornata oggi pomeriggio in campo per cominciare a preparare i prossimi impegni. Giovedì in Russia contro la Lokomotiv Mosca i biancocelesti si giocheranno una buona fetta di qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Per la trasferta ci sarà anche Immobile? Il bomber del club capitolino sta bruciando le tappe e potrebbe ottenere una convocazione.



IMMOBILE SCALPITA - Oggi il capitano biancoceleste ha svolto metà seduta con i titolari della sfida contro la Juventus, ma poi si è spostato col resto del gruppo per svolgere quasi l’intera partitella. Corsa, tiri e anche un assist per Raul Moro. Il numero 17 scalpita per rientrare a totale disposizione di Sarri. L’obiettivo resta la titolarità col Napoli, ma crescono le quotazioni anche di uno spezzone con la Lokomotiv. Presenti oggi anche Cataldi e Felipe Anderson. Entrambi hanno superato i fastidi fisici di sabato.



GESTIONE - All’allenamento odierno oltre a Marusic, ancora bloccato dal Covid in Serbia, non hanno partecipato Acerbi, Milinkovic e Pedro. Problemi di lungo termine? No. Semplicemente lo staff medico non ha voluto rischiare nulla visti gli acciacchi della gara contro la Juve. Nei prossimi giorni tutti e tre sono attesi col resto del gruppo.