Cataldi biancoceleste a vita, nel senso letterale del termine. Secondo quanto riporta Il Messaggero questa mattina il centrocampista della Lazio non solo ha già firmato il rinnovo fino al 2028, con adeguamento di stipendio a 1,5 milioni a stagione (si attende solo l'annuncio ufficiale, ndr), ma avrebbe anche un accordo per un futuro in società.



Nel nuovo quinquennale secondo il quotidiano c'è pure una clausola per un possibile utlerirore prolungamento di un altro anno oltre il 2028. Ma il classe '95 biancoceleste sembra abbia già programmato anche il post carriera con il club. Il suo sogno è quello, una volta appesi gli scarpini al chiodo, di proseguire il percorso con l'aquila sul petto iniziando a guidare i giovani aquilotti delle giovanili. Magari per portarli a seguire le sue stesse orme. A Formello in molti considerano Cataldi un leader, nello spogliatoio e in campo. Le sue idee, che appaiono già molto chiare per il futuro, sembrano confermare questa sua ccaratteristica.