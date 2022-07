Danilo Cataldi si è raccontato in un'intervista esclusiva a Lazio Style Summer, il settimanale ufficiale estivo dei biancocelesti. Tra i vari passaggi sulla sua vita personale e la sua storia, c'è stato spazio anche per il suo presente in biancoceleste, in vista della prossima stagione:



SENTIRSI LEADER - "Per me essere titolare non vuol dire giocare tutte le partite, ma essere un calciatore importante, che può dare una mano dentro e fuori dal campo. Personalmente sento di avere l'età giusta per diventare una persona importante, un riferimento, all'interno dello spogliatoio. Solitamente collego le immagini a cose negative di una stagione, per migliorare e non ripetere certi errori. Ad esempio, il derby perso nel girone di ritorno mi dà la voglia di fare qualcosa in più, una motivazione per non ripetere certi approcci sbagliati e provare a trasformare un evento negativo in positivo. Se devo invece scegliere un momento bello, dico il derby di andata, che abbiamo vinto forse con un'idea tattica diversa da quella del mister. Mi sono piaciute però anche le ultime partite del campionato, dove abbiamo vinto spesso dominando".



LA SORPRESA - Alla domanda su chi potrebbe essere, dei giovani in rosa, la rivelazione della prossima stagione, il centrocampista risponde senza troppi dubbi: "Luka Romero: è un ragazzo con la testa sulle spalle, arriverà ad alti livelli. Spero per lui che quest'anno possa giocare tanto. Al di là del calciatore, è un bravo ragazzo, giovane ma grande di testa. Ha già la cultura del lavoro".