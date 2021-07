È fatta per l’approdo di LukaBezzana, talento argentino dele dell', alla. Secondo quanto riportato dall’emittente pubblica delle Baleari IB3 il trequartista è prossimo a lasciare il club iberico, destinazione capitale d'Italia. Tra giovedì e venerdì sarà a Roma per le visite mediche, dopo le quali il classe 2004 firmerà un contrattocon la Lazio. Battuta la concorrenza di“È stato un. Grazie a tutto lo staff e al Maiorca per avermi dato questa opportunità. Non dimenticherò mai questo giorno”, queste le parole nel giorno più importante della giovanissima carriera di Luka Romero.È ile sul campo Alfredo Di Stefano nel centro sportivo di Valdebebas, si sta giocando-Maiorca. La sfida terminerà 2-0 per i Blancos, ma a rubare l’occhio è stato un folletto di piede mancino tutta tecnica e dribbling.l’allora tecnico del Maiorca, Vicente, chiama fuoriper buttare nella mischia proprio Luka Romero.diventa il più giovane esordiente di un campionato affascinante e di prim'ordine come la. Ecco spiegati i ringraziamenti, seguiti però anche da una più matura (nonostante l'età) valutazione della gara: “”.Nato il 18 novembre 2004 in Messico a Victoria de Durango, ma di nazionalità argentina e con cittadinanza spagnola. Alto 165cm, baricentro basso, fantasista di piede mancino e con numeri impressionanti nelle giovanili:. Facile a una così tenera età paragonarlo aviste le caratteristiche.Un accostamento certamente scomodo che Romero dovrà scrollarsi di dosso, ma che allo stesso tempo lo riempie di orgoglio. Arriva alla Lazio dopo una stagione con. Il suo primo timbro da professionista arriva ilcontro ile mostra tutto il repertorio del classe 2004.riceve palla al limite dell’area e si gira in un istante grazie ad uno stop a seguire perfetto di esterno. Dopodiché, appena entrato in area lascia partire un fendente a incrociare che non lascia scampo al portiere avversario, il quale se lo guarda come a dire “Mica male il ragazzino”. Di certo non è stato il primo a pensarlo e la speranza della Lazio è che non sia l’ultimo.Il papà Diego, mediano, si è spinto al massimo nella massima serie slovena con l’. Per il resto tante esperienze tra Argentina, Messico e Colombia. Il gemello Tobias, al quale è legatissimo, ha scelto la nazionalità messicana con cittadinanza argentina. È un giovane portiere e milita nel, sempre in Spagna.Luka, gestito da, partirà per il ritiro dicon la prima squadra della Lazio. Per il momento, nei piani sarà il gioiello dell’under 19 di, mavorrà comunque valutarlo, e quando si ha di fronte un “mini Messi” i colpi di scena sono dietro l’angolo.