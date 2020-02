Un confronto impietoso, quello tra Lazio e Roma. Con la vittoria di Parma la squadra di Inzaghi va a + 14 sui cugini giallorossi, incappati nell'ennesima sconfitta casalinga col Bologna. Mai, nell'era Lotito, il distacco era stato tanto netto. Un divario importante, che certifica anche un netto distacco per l'eventuale posto Champions.



LAZIO E ROMA DIVARIO NETTO - Come riporta Laziopage, Inzaghi sta facendo meglio del + 11 con cui si chiuse il 2008/2009, e insegue l'anno dell'ultimo Scudetto biancoceleste: +18, ed Inzaghi era in campo.