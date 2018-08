Piccola, contro le grandi. La Lazio non riesce mai ad imporsi negli scontri diretti, e con uno scontro diretto, quello contro l'Inter, ha perso la Champions. Piccola contro le grandi: dopo la vittoria di Supercoppa dello scorso anno, ed il successo all'Allianz Stadium in campionato, una serie di risultati negativi per la squadra di Inzaghi.



RENDIMENTO LAZIO - Come ricorda il Corriere dello Sport, dal 14 ottobre 2017 ad oggi i biancocelesti hanno collezionato solo ko con le big di Serie A. Una questione di testa, tecnica, condizione: Inzaghi dovrà lavorare molto per colmare questo gap: i nuovi acquisti potrebbero aiutarlo, offrendogli nuove chance, permettendogli di stimolare la concorrenza e il gruppo.