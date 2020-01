La Lazio chiede i danni ai tifosi colpevoli di aver fatto squalificare la curva Nord. Secondo quanto scrive Il Messaggero il presidente Claudio Lotito è stato di parola e così,. Nella casella delle lettere in questi giorni sono arrivate una serie di lettere in cui si legge «Dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati che hanno comportato un danno quantificabile in 50 mila euro.. Inoltre la Lazio ha provveduto a sospendere l’abbonamento dei responsabili per le prossime tre gare.