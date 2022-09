Trasferta calda giovedì in Europa League per la Lazio. I biancocelesti voleranno in Danimarca, per sfidare il Midtjylland, ma ad attenderli troveranno uno stadio tutto esaurito. Ad annunciarlo è stata la stessa società danese tramite i social. Ieri sera erano rimasti appena 600 posti disponibili.



La MCH Arena è comunque uno stadio piccolo, da appena 9430 posti (per le sfide in europee, altrimenti supererebbe gli 11mila). 200 di questi, nel settore ospiti, sono stati polverizzati in poche ore dai tifosi biancocelesti che seguiranno Immobile e compagni alla caccia della seconda vittoria nel girone.