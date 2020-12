Cresce l'entusiasmo in casa Lazio dopo il pareggio col Bruges di martedì sera. Un pari che ha assicurato ai biancocelesti il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Traguardo, questo, che la Lazio non raggiungeva da 20 anni, quando la massima competizione europea aveva ancora la formula con doppio girone. Insomma, un grande exploit. Lotito gongola per i 45 milioni di euro conquistati e poiché la sua società è tra le migliori 16 d'Europa.



Obbiettivo raggiunto grazie ai calciatori, ma soprattutto al lavoro di mister Inzaghi e il suo staff. Per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, urge il tanto atteso incontro tra le parti. Il patron, con gli ottavi in tasca, è pronto a discutere col tecnico piacentino per il rinnovo di contratto attualmente in scadenza a giugno 2021. Lotito avrebbe in mente un biennale, mentre Inzaghi starebbe pensando ad un prolungamento annuale. Sulla cifra non ci sono dubbi: 3 milioni di euro. L'appuntamento è previsto prima di Natale.