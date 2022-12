Il Sergente vuole riprendersi la Lazio. Oggi alle 18:30 i biancocelesti affronteranno l'Almeria, nell'ultima amichevole prima della ripresa del campionato. Tornerà dall'inizio Milinkovic, che in Turchia aveva giocato solo una manciata di minuti in per via della caviglia dolorante. Smaltita la delusione per un mondiale non esaltante, il serbo sfrutterà questa occasione per mettere benzina nelle gambe e farsi trovare pronto il 4 gennaio a Lecce. Il gonfiore sul piede destro va sempre più migliorando, ma servirà capire la sua risposta sul campo.



Al suo fianco a centrocampo ci saranno Cataldi e Luis Alberto. Lo spagnolo ha saltato al cena di Natale per un lutto in famiglia, ma oggi sarà della partita, per far confermare quanto di positivo già messo in mostra contro Galatasary e Hatayspor. In attacco il tridente titolare vedrà Immobile al centro con Pedro e Felipe Anderson ai suoi fianchi. In difesa Marusic e Lazzari sulle fasce e la coppia Romagnoli-Patric al centro. In porta inizierà Provedel, ma non è da escludere una staffetta con Maximiano nel secondo tempo. Assenti, rispettivamente per infortunio e influenza, Hysaj e Zaccagni oltre a Casale impegnato a Coverciano nello stage con la Nazionale.