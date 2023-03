Sul fronte rinnovi in casa Lazio è congelata la situazione di Pedro. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, la società ha proposto già da mesi al calciatore di prolungare il contratto - in scadenza a giugno - di un altro anno, ma non ha mai ricevuto risposta. Lo spagnolo prende tempo perché vuole valutare con calma a fine stagione tutte le possibili opzioni (tra cui un possibile ritorno al Barcellona, ndr). Da Formello filtra comunque ottimismo e sono disposti ad aspettare anche in piena estate per avere il sì del fuoriclasse numero 9.