Gli ultimi arrivati in casa Lazio si sono presi la scena. Nella vittoria in rimonta 3-1 contro il Frosinone (la prima in campionato, seconda stagionale dopo l'1-2 in Champions contro il Celtic) protagonisti assoluti sono stati gli acquisti del mercato estivo, esaltati su tutti i quotidiani questa mattina. Isaksen, al posto di uno spento e involuto Anderson, ha ribaltato il match, nel vero senso della parola, con un assist e un gol in due minuti. Lo ha aiutato Castellanos, che ha anche segnato il primo gol di testa di quest'anno in Serie A.



Voti alti anche per Rovella e Pellegrini, tra i più positivi prima dell'infortunio. Più contrastanti invece sono stati i giudizi per Kamada. Il calciatore nipponico è apparso in netta crescita, soprattutto nel primo tempo, rispetto alle ultime recenti uscite. Più presente e coinvolto nella manovra, l'ex Eintracht agli occhi dei più critici deve però ancora migliorare in termini di concretezza negli ultimi metri. Il successo contro i ciociari inoltre assolve Guendouzì dalle sue colpe sul rigore concesso. La spinta dell'avversario alle spalle c'è, ma è veniale secondo l'arbitro. In ogni caso non tale da giustificare il braccio sinistro, che colpisce il pallone, così largo. Il francese è stato comunque apprezzato per la sua solita combattività ed è ormai un punto di riferimento per la squadra in mezzo al campo.