Sei sconfitte in campionato per la Lazio contro le squadre che le stanno sopra in classifica. Contro il Milan oggi gli uomini di Sarri proveranno ad invertire questo andamento con le Big, che ha visto i biancocelesti avere la meglio solo su Roma e Inter a metà del girone d'andata. Ai KO va aggiunto quello in Coppa Italia, sempre contro i rossoneri. Tutti tracolli dovuti a improvvisi sbandamenti difensivi, figli di un approccio sbagliato e troppo remissivo.



A cinque partite dalla fine però, non c'è più spazio per gli errori e per i punti persi. La squadra dovrà dimostrare di potersela giocare anche con le più forti, altrimenti - con anche la Juventus da dover ancora affrontare - sarà molto complicato sperare di raccimolare abbastanza punti per un piazzamento in Europa.