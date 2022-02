Mattinata di visite mediche in Paideia per la Lazio. Oltre al nuovo acquisto jovane Cabral, arrivato in clinica verso le 8 per sostenere i test di idoneità, anche Acerbi e Pedro si sono sottoposti ad alcuni controlli programmati.



Circa un'ora dopo il loro nuovo compagno di squadra, prima lo spagnolo e poi il difensore ha svolto alcuni esami per monitorare l'andamento del loro recupero dai rispettivi infortuni muscolari. Le condizioni dell'ex Chelsea già nei giorni scorsi davano speranze per una sua possibile convocazione per la trasferta di Firenze. Meno ottimismo invece si registra per l'azzurro.