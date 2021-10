Arrivano novità sul possibile recupero di Ciro Immobile in vista della ripresa del campionato. L'attaccante della Lazio, assente sia nell'ultima gara dei biancocelesti contro il Bologna, che nelle due sfide della Nazionale contro Spagna e Belgio, si è sottoposto ad alcuni controlli alla Clinica Paideia, questa mattina e c'è forte ottimismo per il suo recupero per la partita contro l'Inter, in programma per sabato alle 18 all'Olimpico.