Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio per la sfida di stasera contro il Porto. Nell'elenco figurano anche Pedro e Acerbi. I due erano in forte dubbio fino fino a questa mattina. La tendinite dello spagnolo aveva detto il tecnico ieri in conferenza stampa che era meno grave di quanto si preventivasse, ma la necessità di assumere cortisone per risolvere il problema poteva creare qualche difficoltà. Per il difensore invece, guarito dall'infortunio al flessore sinistro, le perplessità erano più sulla condizione atletica, dopo 45 giorni di stop forzato. Difficile comunque che possano partire dal 1' minuto, ma già averli a disposizione in panchina per il mister e per la squadra è un segnale importante di fiducia.