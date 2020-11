Nel 2-0 della Lazio sul Crotone c'è anche la firma di Joaquin Correa, che nel post partita ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Radio: "Abbiamo fatto una grande gara, considerando anche tutti i problemi che ci sono stati e i giocatori che ci mancavano. Abbiamo provato a giocare nelle zone di campo dov'era possibile, nel primo tempo in particolare ci siamo trovati molto bene tra le linee. Di chi è il merito? Di tutta la squadra, anche di quelli che sono subentrati. Dobbiamo andare avanti così".



"Già in albergo si vedeva che che il tempo era bruttissimo e che forse non si sarebbe giocato. Faccio i complimenti al Crotone perché il campo ha tenuto bene nonostante la pioggia. Io gioco per vincere, i gol e gli assist arrivano di conseguenza. Dobbiamo pensare tutti al bene della squadra, con Immobile ci cerchiamo spesso così come con Luis Alberto e Milinkovic. La gara con lo Zenit? Dobbiamo vincere per stare più tranquilli".