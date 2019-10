Inzaghi in vista di Lazio-Atalanta ha provato Correa (pienamente recuperato) accanto a Immobile: El Tucu è in netto vantaggio su Caicedo (non è sceso in campo oggi) per giocare dall’inizio. A centrocampo al posto dello squalificato Leiva ci sarà Parolo, con Milinkovic e Luis Alberto da mezzali. A destra oggi Inzaghi ha provato Lazzari e non Marusic, con Lulic a sinistra. Difesa a tre con Luiz Felipe, Acerbi e Radu.