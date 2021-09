Quelle di lunedì e martedì sono state due giornate di frenetica attesa pere per il suo agente Tullio Tinti che, a suon di chiamate, messaggi e rincorse, sono riusciti a completare il passaggio alladala pochi minuti dalla chiusura del mercato. Un'operazione intrigata e ingarbugliata, vissuta e raccontata anche dadirettamente dall'Hotel Sheraton di Milano San Siro, la sede del mercato, e che porta con séDopo più digiorno intero di attesa passato fra la hall dell'albergo e il giardinetto esterno, l'avanzamento decisivo dell'affare arriva fra i pianidell'albergo, dove gli agenti di Zaccagni si sono districati fra le stanze del Verona e quelle dell'agente. È stata in particolare la stanza(sì, non avremmo dovuto essere lì...) quella in cui è arrivato il via libera definitivo alla chiusura con la Lazio.piani, su e giù per più e più volte evitando l'affollamento degli ascensori per accelerare le formule, l'attesa per Caprari e il sì della Samp. Poi allel'ok definitivo e l'ufficialità pubblicata sul sito della Lega Serie A.saranno invece i milioni di euro che la Lazio verserà al Verona (pagabili inanni) per il prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo.Zaccagni è passato da una scadenzaa una, rinnovando il suo contratto con il Verona per agevolare la formula del trasferimento, ma si prepara alperchè è dianni la durata del suo nuovo affare con la Lazio.sarà l'ingaggio annuo che gli sarà garantito in biancoceleste, un accordo trovato a(passatecela) fra le richieste del giocatore e la proposta di Lotito. Numeri che portano a retroscena e curiosità, in attesa di scoprire quale sarà quello più importante, quello che indosserà sulle sue spalle nella nuova avvenutra nella capitale.@TramacEma