L'urna di Ginevra consegna2020/21: ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dei biancocelesti. Partiti in terza fascia: dalla prima fascia arrivano i russi delloSan Pietroburgo; dalla seconda i tedeschi dele dalla quarta i belgi del(4-4-2): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitsky, Douglas Santos; Malcom, Ozdoev, Barrios, Driussi; Dzyuba, Azmoun. All. Semak., attaccante esterno brasiliano classe 1997. Scuola Corinthians e portato in Europa dal Bordeaux, dove ha trascorso la sua stagione migliore. Due anni fa i francesi lo vendettero per. Poi la scorsa estate il trasferimento per la stessa cifra in Russia, dove finora ha segnato 5 gol.- Campione di Russia con ben 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la Lokomotiv Mosca.- Ci sono due precedenti contro squadre russe. Il primo nei sedicesimi di finale della Coppa Uefa 1997/98 contro il(0-0 all'andata in Russia e 3-0 nel ritorno con gol di). Il secondo nella semifinale della Coppa delle Coppe vinta nel 1998/99: 1-1 all'andata in Russia con gol die 0-0 nel ritorno allo stadio Olimpico contro la(3-4-2-1): Burki; Emre Can, Akanji, Hummels; Meunier, Dahoud, Witsel, Raphael Guerreiro; Sancho, Brandt; Haaland. All. Favre., centravanti norvegese classe 2000. Arrivato nello scorso mercato di gennaiodi euro previsti dalla sua clausola di rescissione, ha avuto un impatto devastante segnando. E' andato, con 8 reti nel Salisburgo e 2 nel Borussia Dortmund. Rappresentato da, è destinato a essere uno dei pezzi pregiati nelle prossime campagne acquisti.- Il Borussia Dormund è arrivato secondo in classifica nella Bundesliga tedesca a 13 punti dal Bayern Monaco campione di Germania.- Il Borussia Dortmund eliminò la Lazio ai quarti di finale della Coppa Uefa 1994/95: dopo la vittoria per 1-0 all'andata con autorete di, i biancocelesti persero 2-0 al ritorno in Germania con gol disu rigore e dell'exa un minuto dal novantesimo.(4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli, Sobol; Vanaken, Rits, Vormer; Diatta, Badji, De Ketelaere. All. Clement., attaccante esterno senegalese classe 1999. Cresciuto in patria all'Oslo FA Dakar, il Bruges lo ha pescato due anni e mezzo fa in Norvegia, acquistandolo dal Sarpsborg 08 per 2 milioni di euro: ora vale già dieci volte tanto.- Il Bruges ha vinto il campionato belga con ben 15 punti di vantaggio sul Gent.- Due precedenti contro squadre belghe nelle fasi a gironi. Il primo nella Champions League 2000/01 con l', che vinse 1-0 in casa con gol die poi perse 2-1 a Roma con reti di. Il secondo nell'Europa League 2017/18 con lo, sconfitto 2-0 in Italia con gol dima vittorioso per 3-2 in Belgio con reti di De Pauw, Heylen,e Iseka.