Uno degli oggetti misteriosi di questa stagione della Lazio, l'ex Liverpool Bobby Adekanye, vede la terza presenza stagionale. Lo ha confermato lo stesso mister Inzaghi in conferenza stampa: "Adekanye? Giocherà, non so se dall'inizio o a gara in corso". Fino ad ora ha trovato poco spazio, chiuso dalle reti a valanga di Immobile e dalla classe di Correa. In Europa League contro il Cluj Inzaghi darà spazio alle seconde linee: giocheranno solo Acerbi, Lazzari e Correa tra i titolari. E vicino all'argentino potrebbe essere il turno di Adekanye: è in ballottaggio con Caicedo, autore del gol decisivo contro il Sassuolo. Inzaghi sta decidendo, un match da dentro o fuori potrebbe essere l'occasione per Adekanye: la Lazio deve fare almeno 2 gol, potrebbe servire la sua voglia di mettersi in mostra.