Dal Grimaldi Forum di Montecarlo non arrivano notizie del tutto buone per Inzaghi e i suoi: la Lazio è stata estratta nel gruppo H dell'Europa League 2018/19, con i francesi del Marsiglia, i tedeschi dell'Eintracht Frankfurt e i ciprioti del Limassol. Ecco formazioni tipo, stella e cammino degli avversari della squadra di Inzaghi. La Lazio era in prima fascia, ed è riuscita a pescare forse la peggior combinazione possibile per quanto riguarda la seconda: i finalisti della scorsa edizione di Europa League, il Marsiglia di Rudi Garcia, una piccola "colonia giallorossa", dal momento che l'ex allenatore della Roma è stato raggiunto dal centrocampista olandese Kevin Strootman. Al Marsiglia Tare avrà modo di monitorare i progressi dell'ex Salisburgo Caleta-Car, uno dei nomi sul suo taccuino del calciomercato estivo. Per info su come segnare al Marsiglia chiedere ad Inzaghi, che in Champions nel 2000 gli segnò 4 reti. Dalla terza fascia ha pescato i tedeschi dell'Eintracht Frankfurt, che hanno da poco ufficializzato il ritorno in prestito in Bundesliga di Kevin Trapp, portierino del PSG (e in attacco hanno Haller, vecchio pallino di Tare). Ultima squadra pescata dall'urna i ciprioti dell'Apollon Limassol, vecchia conoscenza dell'Atalanta.



MARSIGLIA



La formazione tipo (4-2-3-1): Pelè, Sarr, Rami, Kamara, Amavi, Luiz Gustavo, Strootman, Thauvin, Payet, Ocampos, Germain. All. Rudi Garcia



La stella: Il francese Payet è la stella del Marsiglia, che vanta un tasso tecnico offensivo di tutto rispetto (anche Thauvin - miglior marcatore di squadra in Ligue 1 con 20 reti - ed Ocampos sono in grado di esprimere giocate e gol pazzeschi). Sa calciare con entrambi i piedi, è un tiratore implacabile su calci piazzati, Payet è tornato al Marsiglia nel gennaio 2017 per 30 milioni di euro dopo l'esperienza inglese con il West Ham. Proprio la finale di Europa League gli è stata fatale: l'infortunio patito contro l'Atletico lo ha tagliato fuori dai Mondiali di Russia 2018, poi vinti dalla Francia. Al suo posto è stato convocato Fekir.



Il cammino: Il Marsiglia è arrivato in finale della scorsa edizione dell'Europa League, dove è stata battuta in finale dall'Atletico Madrid di Simeone per 3-0. La squadra francese ha battuto in semifinale gli austriaci del Salisburgo, che a loro volta avevano eliminato la Lazio. In Ligue 1 quest'anno ha collezionato 4 punti in 3 partite, ha chiuso la scorsa stagione con 77 punti, al quarto posto, 1 lunghezza in meno rispetto al Lione, che si è aggiudicato l'ultimo posto Champions.



EINTRACHT FRANKFURT



La formazione tipo (4-4-1-1): Rönnow (Trapp); Da Costa, Salcedo, N'Dikca, Willems; Muller, Fernandes, Torrò, Tawatha, Gacinovic, Haller. All. Adi Hütter



La stella: La punta centrale Sébastien Haller, ivoriano-francese, è stato a lungo sul taccuino del ds Tare, dopo essersi messo in mostra all'Utrecht, proveniente dall'Auxerre. Già in rete in questa stagione, appena iniziata (in Bundesliga sono ancora alla prima giornata), è stato accostato all'Inter prima di approdare in Germania: in Olanda ha segnato gol a carrellate, 51 in 94 presenze, conquistando l'attenzione di molte big. Centravanti classico, 190 cm, è abile di testa e possiede una buona tecnica di base. Classe '94, i difensori della Lazio dovranno tenerlo d'occhio.



Il cammino: In campionato, quest'anno, alla prima giornata, ha battuto 2-0 in trasferta il Friburgo. Ha perso l'allenatore Niko Kovac, approdato al Bayern Monaco, e tra gli altri anche Kevin Prince Boateng, tornato in Italia, rispetto alla scorsa stagione, chiusa all'ottavo posta, fuori dall'Europa, con 49 punti. Si è qualificata in Europa League grazie alla storica vittoria in DFB-Pokal, la Coppa di Germania (vinta per la quinta volta, la prima dopo 30 anni), battendo 3-1 il favoritissimo Bayern Monaco.



APOLLON



La formazione tipo (4-2-1-3): Vale, Joao Pedro, Yuste, Roberge, Vasillou, Kyrlakou, Sachetti, Schembrl, Pereyra, Papoulis, Maglica. All. Sofronis Avgousti



La stella: Nell'Apollon attenzione all'ateniese Fotis Papoulis, l'esperta (33 anni) ala sinistra della formazione cipriota. Già 4 gol per lui in Europa League fino ad ora, nei preliminari (il campionato cipriota non è ancora cominciato), sa calciare con entrambi i piedi e vanta 35 presenze in campionato greco (con squadre di media bassa classifica). Si trova benissimo a Cipro: ha preso il passaporto cipriota, potrebbe addirittura decidere di debuttare in Nazionale. Ha segnato una tripletta contro l'FK Željezničar Sarajevo: è stato il primo giocatore greco a prodursi in un hat-trick con un club straniero in una competizione UEFA. Curiosità: ha segnato alla Lazio, all'Olimpico, nel 2013, con un diagonale a battere Berisha.



Il cammino: I ciprioti dell'Apollon Limassol si sono qualificati a quest'edizione dell'Europa League grazie ad un lungo cammino durante i turni preliminari. Nel primo turno hanno buttato fuori i lituani dello Stumbras (pur perdendo all'andata 1-0), poi i bosniaci dello Zeljeznicar Sarajevo al secondo turno, mentre al terzo hanno eliminato i bielorussi della Dinamo Brest. Nei preliminari hanno battuto a sorpresa il Basilea con la vittoria 1-0 del ritorno, nonostante la sconfitta per 3-2 dell'andata, regalando di fatto alla Lazio la prima fascia. L'anno scorso hanno affrontato nel girone l'Atalanta di Gasperini, ottenendo pareggi di prestigio contro Lione, Everton e gli stessi bergamaschi, chiudendo ultima a 3 punti. La Lazio ha già affrontato i ciprioti nel 2013 (2-1 all'Olimpico e 0-0 a Cipro)