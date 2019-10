Luis Alberto conquista la Spagna. In patria dell'ex Liverpool é l'argomento del giorno: chi andrà ad Euro 2020 a difendere l'onore delle Furie Rosse. Nelle gerarchie, il talento della Lazio sembra decisamente in alto: ha scalato le preferenze del ct, di fatto ritagliandosi una considerazione importante. Come riporta il quotidiano AS, facendo il punto sui possibili 23 convocati ad Euro 2020, di fatto va escluso Asensio per la rottura del crociato e Isco, che nelle gerarchie è stato superato dal centrocampista biancoceleste, oltre che da Ceballos, Fabian e Sarabia. Luis Alberto si gioca una maglia con Suso, che spera nella cura Pioli ma fino ad ora non é riuscito ad incidere con il Milan, con un avvio di stagione decisamente opaco.