Gigi Di Biagio, ex tecnico di Danilo Cataldi nell'under 21 dell'Italia che vinse il bronzo all'Europeo 2017, a Il Messaggero ha parlato proprio del centrocampista della Lazio. Ecco come si è espresso: "La convocazione è merito suo. E' il più bravo che ci sia in circolazione, ma non da adesso, da anni. Già quando era con me faceva ottime cose in azzurro e con la Lazio. Conte mi chiedeva spesso di lui ai tempi dell'Italia. Poi si è un po' perso, ma ora deve e può fare la differenza".



Punto di partenza: "Deve capire che la chiamata di Mancini è il punto di partenza e non di arrivo, e lo sa. Per me è tra i più forti a centrocampo. Può fare tutto, regista, mezzala. Poi ha tecnica, forza e tiro. Deve essere solo più sfacciato e presuntuoso, se fa questo step non lo ferma più nessuno. Sarri sicuramente ha influito molto sulla sua crescita. Vado spesso a vedere i suoi allenamenti e Danilo mi ha sempre riferito cose incredibili. Ora sta raccogliendo i frutti del suo lavoro. Consigli? No. Sa cosa fare. Ora non deve assolutamente fermarsi, anzi deve alzare l'asticella e far vedere quanto è bravo. Molto più di quello che si pensa. Per la nazionale e per la Lazio".