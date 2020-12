L'ex centrocampista del Verona campione d'Italia, Antonio Di Gennaro ha parlato della Lazio ai microfoni di Radiosei. Ecco come si è espresso su varie tematiche, in primis ricordando Paolo Rossi, fino ad arrivare alla corsa scudetto: "Paolo Rossi era una persona buona e riconoscente. La carriera che ha fatto parla per lui. Per me è stato un piacere giocarci insieme anche in Nazionale. Ricordo che Bearzot lo voleva con sé anche nei Mondiali successivi a quelli in Spagna, ma dopo il 1982 capì di aver dato tutto. Commentammo poco tempo fa le partite dell’Italia insieme. Era facile volergli bene. Champions League? Nessuno si aspettava che i nerazzurri sarebbero usciti in questo modo. Bisognava approfittare delle debolezze del Real Madrid".



"La Lazio invece sono anni che sta facendo bene. Da quando è arrivato Simone Inzaghi che doveva essere un traghettatore e invece si è scoperto leader. Buono anche il lavoro del direttore sportivo che ha valorizzato molti giocatori. Forse si poteva fare di più sul mercato. Tuttavia Reina è un leader, hanno fatto bene a prenderlo. Ha portato mentalità. Nonostante i biancocelesti siano un po’ in ritardo in campionato, sono lì vicini al vertice che possono giocarsi le loro carte. Scudetto? Un sogno di molti, importanti rimanere tra le prime quattro".