È meno grave del previsto l'infortunio di Danilo Cataldi. Il centrocampista ha accusa un problema muscolare dopo il Porto. Ieri gli esami in Paideia al flessore della coscia sinistra hanno evidenziato una lieve lesione recuperabile in una decina di giorni, secondo quanto riporta Repubblica questa mattina. La Lazio punta a riaverlo a disposizione per il match contro il Venezia