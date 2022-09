Rientro al lavoro ieri per la Lazio, orfana degli otto nazionali. Nel pomeriggio i biancocelesti hanno effettuato una sgambata atletica, cui è seguito un lavoro sul possesso palla. Sarri in questi dieci giorni di lavoro prima della sfida contro lo Spezia dovrà fare i conti con una difesa non al meglio delle condizioni. Casale accusa un affaticamento muscolare e ha corso a mezzo servizio alla ripresa. Differenziato per Patric che invece è alle prese con un dolore al ginocchio. Out invece Lazzari per la lesione alla coscia destra, confermata ieri dopo l'esito degli esami strumentali dei giorni scorsi.



A Formello si punta a riavere tutti a disposizione al meglio per la sfida ai liguri, ma senza forzature. Per questo, il recupero del terzino è quello che sembra più complicato. Molto dipenderà da come l'ex Spal risponderà ai trattamenti di cura di questi giorni.